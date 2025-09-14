Habertürk
        Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel ataması ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan ikinci etap atama açıklaması

        Sağlık Bakanlığı ikinci etap atamaları ne zaman? Bakan Memişoğlu beklenen tarihi paylaştı

        Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 37 bin personel alım sürecinde ilk aşama geçtiğimiz Mayıs ayında tamamlanmış ve bu kapsamda 19 bin sağlık çalışanı görevlerine başlamıştı. Geriye kalan 18 bin kişilik kadro için ise gözler ikinci aşamaya çevrildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptığı son açıklamalarda ikinci etap alımların takvimine ve uygulanacak planlamaya ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı. İşte ikinci etap personel alımlarına dair güncel gelişmeler ve merak edilen ayrıntılar…

        Giriş: 14.09.2025 - 15:46 Güncelleme: 14.09.2025 - 15:46
        Sağlık Bakanlığı’nın 37 bin personel alımı kapsamında ikinci etap süreci, kamuoyunda en çok merak edilen başlıkların başında geliyor. İlk etapta 15 bin 342 sözleşmeli personel ile 3 bin 658 sürekli işçi olmak üzere toplam 19 bin kişinin ataması gerçekleşmişti. Kalan 18 bin kişilik kadro için ise adaylar, Bakanlık tarafından yapılacak yeni duyuruları yakından izliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı’nın ikinci etap personel alımları hangi tarihte başlayacak? İşte sürece dair en güncel gelişmeler…

        SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP 18 BİN SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." diye konuştu.

        SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU VE KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

        Sağlık Bakanlığı'na atanacak 18 bin personel için tercih kılavuzu ve kadro dağılımı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin detayların önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzu ve Bakanlık tarafından açıklanacak kadro dağılımı ile netleşmesi bekleniyor.

        Mayıs ayında Sağlık Bakanlığı'na yapılan 19 bin personel atamasının kadro dağılımı şöyleydi;

        Biyolog: 10

        Büro Personeli: 215

        Çocuk Gelişimcisi: 75

        Destek Personeli: 15

        Dil ve Konuşma Terapisti: 44

        Diyetisyen: 74

        Ebe: 1.280

        Fizyoterapist: 121

        Gerontolog: 6

        Hemşire: 7.597

        İş ve Uğraşı Terapisti: 27

        Odyolog: 17

        Perfüzyonist: 25

        Psikolog: 30

        Sağlık Teknikeri (Adli Tıp): 2

        Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397

        Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25

        Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146

        Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 91

        Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 10

        Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225

        Sağlık Teknikeri (Eczane): 135

        Sağlık Teknikeri (Elektroensefalografi – Elektronörofizyoloji): 132

        Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 26

        Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 71

        Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786

        Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisti): 10

        Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314

        Sağlık Teknikeri (Optisyen): 17

        Sağlık Teknikeri (Odyometri): 50

        Sosyal Çalışmacı: 67

        Tekniker: 235

        Teknisyen: 273

        Sürekli işçi: 3.658

