Sağlık Bakanlığı'ndan kalp krizinden ölüm oranlarına ilişkin açıklama

Türkiye'de kalp krizi kaynaklı ölüm oranının yüzde 66 olduğu iddiasına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

Uluslararası Minimal İnvaziv Kardiyotorasik Cerrahi Derneği üyesi Prof. Dr. Serkan Durdu'nun "Kalp krizi kaynaklı ölümlerde Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında birinci sıraya yükseliyor" iddiasına ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında öne sürülen 'Her yıl kalp krizi kaynaklı ölüm oranı Türkiye'de yüzde 66 gibi yüksek bir orana ulaştı' iddiasının gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

TÜİK verilerine göre, Türkiye'deki tüm ölümlerin yalnızca yüzde 9.8'inin kalp krizinden kaynaklandığı belirtildi.

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Ayrıca iskemik kalp hastalıkları nedeniyle yaşanan ölümlerin toplam ölümler içerisindeki oranının da yüzde 14.16'dan fazla olmadığı duyuruldu.

Bakanlık, Türkiye'nin kalp krizi sonrası yaşanan ölümlerde de OECD ortalamasının altında olduğunu bildirdi.

Açıklamada,"OECD'nin 'Health at a Glance 2023' raporuna göre, 45 yaş üzeri kalp krizi nedeniyle hastaneye yatıştan sonraki 30 gün içerisindeki yaşa ağırlıklandırılmış ölüm hızı Türkiye’de 100 başvuruda 6 iken, OECD ortalaması 7'dir" ifadesi yer aldı.