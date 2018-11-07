Okullarda tuzu ve yağı azaltılmış yemekleri ön plana çıkaran Sağlık Bakanlığı, bir adım daha atarak brokolili hamburger ve ıspanaklı pizza gibi çocuklara sebzeyi sevdirecek öğünlere yer verme kararı aldı.
Meltem Özgenç'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, Cumhurbaşkanlığı 2019 Yıllık Programı’nda yer alan okul dostu beslenme programının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Sağlık Bakanlığı okul kantinlerine cips, kola ve çikolatanın girememesinin ardından, doğru beslenme için okul yemeklerinin de değişmesini istiyor.
OBEZİTE ORANI YÜZDE 30
Türkiye’de obezitenin yüzde 30’lara çıkması ve obezite yaşının düşmesi nedeniyle tuzu ve yağı azaltılmış sağlıklı gıdaların tüketilmesinin önemine değinilen programın ayrıntıları şöyle:
TUZ VE YAĞ AZALIYOR
“Yağı ve tuzu azaltılmış yemekler olacak. Sebze yemekleri haftanın belli günlerinde yer alacak ancak çocukların ilgisini çekecek bazı gıdalar da sağlıklı hale getirilerek sunulacak. Çocukların ilgi göstermediği sebzeleri sevdirmek için farklı seçenekler kullanılacak.
EV USULÜ LAHMACUN
Okul yemekleri arasında sebzeli (brokoli, kabak, karnabahar) hamburger, ıspanaklı pizza, ev usulü lahmacun, kabaklı makarna, peynir soslu sebzeler gibi farklı yemekler yer alacak.
SU TÜKETİMİ DE ARTTIRILMALI
Et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller (mercimek, fasulye, nohut gibi), yağlı tohumlar (ceviz, fındık, badem gibi) dengeli biçimde sunulacak. Çocukların su tüketiminin arttırılması sağlanacak. Sadece öğrencilerin değil, öğretmenlerin de sağlıklı beslenmesine önem verilecek. Okullarda öğrenci, veli, öğretmen ve tüm okul çalışanlarının yeterli ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite yapma gibi sağlıklı yaşam davranışları kazanmaları amacıyla eğitim çalışmaları yapılacak.”
"ÖNLEMLER BEBEKLİKTEN ALINMALI"
Okul dostu beslenme programının obezite ile savaşacağına değinen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi:
“Dünyanın önümüzdeki dönem en büyük sorunu obezite olacak. Obezitenin kalp damar hastalıkları, kanser oluşumu dahil olmak üzere diyabet ve birçok hastalığı tetikleyen bir hastalık olduğunu biliyoruz. Bunun önlemi bebeklikten alınmalı. Bebeklerin hazır mama yerine anne sütü ile beslenmesini özellikle istiyoruz. Diyabetin bir geçmiş dönemi var, birden ortaya çıkmıyor. Anne sütü çok önemli bu anlamda. Diyabet şu anda 35 yaşına kadar düştü. Okullarda denetimlerimiz oluyor. Okul kantinlerinde satılan yüksek kalorili gıdalardan uzak tutan bir yaklaşımımız var. Önümüzdeki dönemde okul gıdası logosu olacak. Bu, ürünün sağlıklı olduğunu gösterecek."GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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