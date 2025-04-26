Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de yerli sıtma vakasının olmadığını açıkladı

Bakanlıktan 25 Nisan Dünya Sıtma Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Asamblesi'nin 14-23 Mayıs 2007'de aldığı kararla, sıtma hastalığının önlenmesi ve kontrolüne yönelik gösterilen çabalara dikkati çekmek, hastalığa bağlı can kaybını azaltmak için çalışmaların sürdürülmesi amacıyla 25 Nisan'ın "Dünya Sıtma Günü" olarak kabul edildiği hatırlatıldı.

HAYATI TEHDİT EDİYOR!

Sıtmanın, plasmodium cinsi parazitleri taşıyan dişi anofel türü sivrisineklerin kan emmesi esnasında insanlara bulaşan, hayatı tehdit eden bir hastalık olduğu belirtilen açıklamada, insanlarda hastalığa sebep olan beş farklı plasmodium türü bulunduğu, en büyük riski "Plasmodium falciparum" ve "Plasmodium vivax" türlerinin oluşturduğu kaydedildi.

Hastalığın yüksek ateş, baş ağrısı, üşüme ve titremeyle karakterize olduğu aktarılarak, "İlk belirtiler genellikle parazit taşıyan sivrisineğin sokmasından 10-15 gün sonra ortaya çıkar. Sıtma önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Hastalık tanısının erken konularak tedaviye gecikmeden başlanması hayat kurtarıcıdır. Özellikle plasmodium falciparum türü sıtmada tedaviye 24 saat içinde başlanmazsa hastalık şiddetlenerek can kaybına yol açabilir." bilgisine yer verildi.