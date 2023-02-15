Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Sağlık Bakanlığı'nca 20 bin 440 depremzedeye psikososyal destek verildi

Sağlık Bakanlığı'nca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 20 bin 440 afetzedeye psikososyal destek verildi

Sağlık Bakanlığı'nca 20 bin 440 depremzedeye psikososyal destek verildi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, 10 ili etkileyen afetin ardından, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, depremzede ve yakınlarının psikososyal sağlığının korunması ve destek sağlanabilmesi için harekete geçildi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Daire Başkanlığınca yürütülen psikososyal destek hizmetleri kapsamında, afet bölgesinde çalışanların yanı sıra diğer 71 ilden gönüllü ve eğitimli personel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, depremin yaşandığı illerde görevlendirildi ve saha çalışmalarına başladı.

Psikososyal destek çalışmaları doğrultusunda, öncelikle ihtiyaç tespiti, depremzede ve yakınlarına psikolojik ilk yardımın yanında olası risk faktörlerinin belirlenmesi, bireysel görüşme, psikoeğitim, grup çalışmaları, sevk ve yönlendirmeler yapıldı.

Psikososyal destek ekiplerinde yer alan psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve çocuk gelişimci toplam 221 personel deprem bölgesinde afetzedelere hizmet sunuyor.

Ekipler tarafından, depremin yaşandığı illerde şu ana kadar çadır kentler, yurtlar, misafirhaneler, oteller, konutlarda bulunan 4 bin 92 aile ziyaret edildi. Bu kapsamda 4 bin 274 kişiyle bireysel psikososyal görüşme yapıldı.

Afet bölgesinde kurulan çadır ve diğer toplu yaşam alanlarının yanı sıra binaları zarar görmemiş afetzedeler de ziyaret edilerek, psikososyal destek hizmeti verildi.

"71 İLDE 16 BİN 166 KİŞİYLE PSİKOSOSYAL GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Sağlık Bakanlığınca, afet bölgesi dışında diğer illerdeki hastanelerde tedavi olan veya yurt, misafirhane ve otellere yerleştirilen depremzedelere de psikiyatrik muayene ve psikososyal destek hizmetleri sunuldu.

Bu çerçevede görevlendirilen 1320 psikososyal destek personeli, 71 ildeki 16 bin 166 depremzedeyle psikososyal görüşmeler gerçekleştirdi.

Böylece, şu ana kadar afet bölgesindeki ve diğer illerdeki toplam 20 bin 440 depremzedeye psikososyal destek hizmeti verildi.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Uzmanlar depremin afetzedelerdeki psikolojik yansımalarını değerlendirdi
SAĞLIK Uzmanlar depremin afetzedelerdeki psikolojik ...
e-Nabız'da yapay zekayla çalışan "fotoğrafla sorgulama" özelliği açıldı
SAĞLIK e-Nabız'dan depremzedeler için yeni hizmet
"Uykusuz şekilde kan vermeye gitmeyin"
SAĞLIK "Uykusuz şekilde kan vermeyin"
Enkazdan çıkarılanları bekleyen tehlike: Crush sendromu
SAĞLIK Enkazdan çıkarılanları bekleyen tehlike: Crush ...
Yorgunluk, kansızlık ve unutkanlık! Hangi vitamin eksikliği nelere yola açıyor? İşte vitamin eksikliğinin belirtileri...
SAĞLIK Hangi vitamin eksikliği nelere yola açıyor?
Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler
SAĞLIK Kolesterolü düşürerek kalp ve damar sağlığına iyi ...
Psikiyatri uzmanları afet sonrası yapılması gerekenleri anlattı
SAĞLIK Afet sonrasında ruh sağlığına dikkat
Bilim insanları, sabah sporunun kilo vermede daha etkili olduğunu ortaya koydu
SAĞLIK "Sabah sporu kilo vermede daha etkili"
Sağlık Bakanlığı'nın "deprem" sitesi yayına girdi
SAĞLIK Sağlık Bakanlığı'nın "deprem" sitesi yayına girdi
Son dakika: DSÖ'den deprem açıklaması: Avrupa'da yüzyılın en kötü doğal afetine tanıklık ediyoruz
SAĞLIK DSÖ: Avrupa'da yüzyılın en kötü doğal afetine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.