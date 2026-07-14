Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında vaka sayısı 1926’ya yükseldi

Gaziantep'te eski eşini bıçaklayarak öldüren kişi intihar etti

Gaziantep'te, kadın cinayetlerine bir acı daha eklendi. Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Eyüp Atar, tartıştığı eşi Esengül Doğu'yu degalarca bıçaklayarak öldürdü. Katil koca, cinayetin ardından kendi hayatına da son verdi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor (AA)