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        Haberler Sağlık Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında vaka sayısı 1926’ya yükseldi

        Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında vaka sayısı 1926’ya yükseldi

        Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 1926'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı 702'ye yükseldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 15:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında vaka sayısı 1926'ya yükseldi

        Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, salgının Haut-Uele, Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tshopo olmak üzere 5 eyalete yayıldığı bildirildi.

        Açıklamada, Ebola salgınında vaka sayısının 1926’ya, izolasyon ve hastanelerde tedavi gören hasta sayısının 753’e, iyileşenlerin sayısının 318’e, yaşamını yitirenlerin sayısının ise 702'ye yükseldiği belirtildi.

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