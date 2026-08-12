Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Trump'ın aşı kararı sonrası DSÖ'den açıklama

        Trump'ın aşı kararı sonrası DSÖ'den açıklama

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD Başkanı Donald Trump'ın, çocukluk dönemi aşılarına ilişkin önerileri sınırlamak üzere imzaladığı kararname "onlarca yıllık kanıtlarla uyumlu olmadığı" için endişeli olduklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 17:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trump'ın aşı kararı sonrası DSÖ'den açıklama

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

        Her ebeveynin çocuklarını güvende tutmak istediğini belirten Ghebreyesus, aşıların ölümcül hastalıkları önlenebilir hale getirerek bunu yapmanın en güçlü araçlarından biri olduğunu hatırlattı.

        Ghebreyesus, "DSÖ, ABD'nin aşılama politikasındaki son değişikliklerin çocukların hastalıklara karşı en savunmasız olduğu ve aşıların en güçlü korumayı sağladığı zamanları, kaç dozun gerekli olduğunu ve hangi aşıların birlikte güvenli bir şekilde verilebileceğini gösteren onlarca yıllık kanıtlarla uyumlu olmamasından endişe duyuyor" ifadelerini kullandı.

        Bu kanıtların, dünyanın dört bir yanından yeni veriler ortaya çıktıkça sürekli olarak gözden geçirildiğini anımsatan Ghebreyesus, mevcut kanıtların kesin ve kızamık, kabakulak ile kızamıkçık (MMR) aşısı dahil aşıların güvenli olduğunu, otizme de neden olmadığını kaydetti.

        REKLAM

        Ghebreyesus, "Aşıları geciktirmek veya dozları gereksiz yere ayırmak, aşılamayı daha güvenli hale getirmez ve çocukları korumasız bırakabilir. DSÖ'den gelenler de dahil olmak üzere küresel kanıtlar ve öneriler, yerel hastalık modellerini, sağlık sistemlerini ve nüfus ihtiyaçlarını dikkate alan ulusal uzmanları bilgilendirir ve hangi aşıların ve aşılama programlarının ülkeleri için en uygun olduğunu belirler" ifadelerine yer verdi.

        DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus aşılama politikasının siyasi etkiden ziyade bilimin titiz, bağımsız ve şeffaf bir şekilde incelenmesiyle yönlendirilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

        TRUMP AŞILARLA İLGİLİ KARARNAMEYİ İMZALAMIŞTI

        ABD Başkanı Trump, çocukluk dönemi aşılarına yönelik resmi tavsiyeler ve hedef alınan hastalık sayısının azaltılmasını ve bazı kombine aşıların ayrı verilecek şekilde değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

        Kararname kapsamında, ebeveynlere aşılar hakkında daha çok bilgi içeren öneriler ve seçenekler sunulması öngörülüyor.

        Tüm çocuklar için 18 hastalığa karşı planlanan mevcut aşı önerileri değiştirilerek, yeni tavsiyelerde hedef alınan hastalık sayısı 11'e düşürülüyor.

        Kızamık, kabakulak ve kızamıkçığa karşı kombine halde yapılan MMR aşısının ise ebeveynlere zamanlama konusunda seçenek sunmak amacıyla üç ayrı aşıya ayrılması ve farklı randevularda yapılması öneriliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filistin lideri Abbas Ankara'da
        Filistin lideri Abbas Ankara'da
        Bahçeli'den çerçeve yasa yorumu
        Bahçeli'den çerçeve yasa yorumu
        Giresun'da facia! Anne ile 2 kızı sel sularına kapıldı
        Giresun'da facia! Anne ile 2 kızı sel sularına kapıldı
        Yalova'da eğitim uçağı düştü
        Yalova'da eğitim uçağı düştü
        Bugün Ne Oldu? 12 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Ağustos 2026 haberleri
        Devler Ligi'ndeki hasret sona ermek üzere!
        Devler Ligi'ndeki hasret sona ermek üzere!
        Nilda'nın katili bir hafta sonra ormanda yakalandı! Vahşetin yeni görüntüsü!
        Nilda'nın katili bir hafta sonra ormanda yakalandı! Vahşetin yeni görüntüsü!
        Fenerbahçe Lukaku'ya kavuşuyor!
        Fenerbahçe Lukaku'ya kavuşuyor!
        Haluk Levent hakkında 25 yıllık dolandırıcılık ve tehdit iddiası
        Haluk Levent hakkında 25 yıllık dolandırıcılık ve tehdit iddiası
        Süreç için koordinasyon toplantısı
        Süreç için koordinasyon toplantısı
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
        Kasa kiralandı, 44 milyon TL'lik altın buhar oldu!
        Kasa kiralandı, 44 milyon TL'lik altın buhar oldu!
        Galatasaray'dan Balogun harekatı!
        Galatasaray'dan Balogun harekatı!
        FETÖ'cü firari ve ablasının kaçış planları deşifre oldu
        FETÖ'cü firari ve ablasının kaçış planları deşifre oldu
        Fırtına alarmı!
        Fırtına alarmı!
        İkinci bebek geliyor
        İkinci bebek geliyor
        Galatasaray gelirde fark attı
        Galatasaray gelirde fark attı
        Italiano'dan Trossard kararı!
        Italiano'dan Trossard kararı!
        Kıvanç'tan sosyal medya kararı
        Kıvanç'tan sosyal medya kararı