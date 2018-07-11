Tıp dünyasında zaman zaman ilaçlarla müdahale edilemeyen, adeta bağışıklık kazanmış 'süper bakterilerle' karşılaşılabiliyor. Böyle durumlarda bilim insanları bu bakterinin yapısını inceleyerek yeni antibiyotikler üretmeyi deniyor ve başarılı olunana dek de çalışmalar devam ediyor çünkü gözle görülemeyen bu küçük düşmanlar, çok büyük sorunlara neden olabiliyor.

VÜCUDUMUZUN PEK ÇOK BÖLGESİNDE ZATEN VAR AMA...

Webtekno'nun haberine göre; 'klebsiella pneumoniae' isimli bakteri de son günlerin süper bakteri adayı. Aslında vücudumuzun deri, boğaz, sindirim sistemi, akciğerler gibi pek çok farklı bölgesinde yaygın olarak karşılaşılan bu bakteri, her zaman ölümcül değildi. Ancak 1980'li yıllarda son derece agressif bir türü ortaya çıktı. Etle beslenen bakteri hastalığına sebep olan bu tür, uzuv kaybı ve hatta ölümle sonuçlanan vakalara sebebiyet verdi.

Ancak bu bakteri türünün, hastalık ortaya çıkmadan önce varlığını anlamanın net bir yolu yok ve pek çok antibiyotiğe de dirençli. Bu sebeple de pek çok bilim insanı yeni bir yöntem üzerinde çalışıyor. Klebsiella pneumoniae'nin her iki suşunu da (bakteri alt türü) belirleyebilecek yeni bir kimyasal madde. Bu sayede bakterinin hangi sınıfa ait olduğu anlaşılacak ve tedavi yöntemleri belirlenecek.

YENİ BİR DNA KODU KEŞFEDİLDİ

Buffalo Üniversitesi'nde Bulaşıcı Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı olan Thomas Russo, farklı ülkelerden pek çok araştırmacı ile birlikte yürüttükleri çalışma sırasında, Klebsiella pneumoniae'nin alt sınıfının belirlenmesinde kullanılacak yeni bir DNA kodu keşfetti ve araştırmanın devamında da bu sayede daha kolay adım atılacağı düşünülüyor.

Eğer araştırma sonuçları olumlu olursa, bu ölümcül bakteri önceden teşhis edilebilecek ve tedavisi mümkün olacak.