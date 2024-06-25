Şah damarı tıkandı! Bacağındaki ağrıyla hastaneye gitmişti

Aort damarı genişlemesi nedeniyle 7 yıl önce ameliyat olan ve babasını da aynı hastalıktan kaybeden 70 yaşındaki Yusuf Toplusoy, süreç içerisinde kontrollerini aksatarak, sigara içmeye devam etti. Toplusoy, bacağındaki ağrı ile hastaneye gittiğinde göğsündeki anevrizma ile eş zamanlı olarak şah damarının yüzde 95 tıkalı olduğunu ve felç riskinin de yüksek olduğunu öğrendi.

Hastalığının en önemli sebeplerinin sigara tüketimi ve kontrollerini aksatması olduğunu belirten Toplusoy, "Tüm ailemde kalp damar hastalığı vardı. Amcam, babam bu nedenle vefat etti ve kardeşimde 3 damar değişti. Genlerimizi değiştiremeyiz ama sigarayı bırakabiliriz. Hayat güzel ve her şeye değer” dedi.

REKLAM "KALP DAMAR HASTALIKLARI EN ÖNEMLİ ÖLÜM NEDENİ" Damar sertliğinin çok ciddi bir problem olduğunu ve ülkemizde kalp damar hastalıklarının en önemli ölüm nedenleri arasında başta olduğunu söyleyen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Selim İsbir, “Hastalığın gelişiminde en önemli nedenlerden birisi sigara. Damar sertliği bütün atardamarları tutabilir. En sık karşılaştığımız bölgelerden biri de şah damarı tutulumu. Bir diğer sık karşılaştığımız hastalık Aort damarındaki anevrizma denen balonlaşma hastalığı. Damarın genişleyip belli bir çapa ulaştıktan sonra o damarın yırtılıp patlaması ile sonuçlanan oldukça ciddi bir hastalık. Hastada damar sertliği varsa ve bir damara tutulursa diğer tüm atar damarları da tutulabilir. Mesela kalp krizi yaşayan birisinde eş zamanlı olarak şah damarı tutulması da olabilir. Aort anevrizması da olabilir veya bacak damarlarında da tıkanıklık olabilir. Dolayısıyla hastalar bu açıdan da incelenmeli” diye konuştu.

"HASTA HEM FELÇ HEM DE CİDDİ ANEVRİZMA PATLAMASI İLE KARŞI KARŞIYAYDI" Yusuf Toplusoy’un yıllar önce aort damarındaki genişleme nedeniyle tedavi edilip, sonrasında kontrollerini azalttığını vurgulayan Prof. Dr. İsbir, “Karın bölgesindeki anevrizma göğüste de tespit edildiği için bize geldi. Eş zamanlı olarak hastanın şah damarlarını da kontrol ettik ve şah damarında yüzde 95 darlık tespit ettik. Hastanın önce şah damarını sonra da göğüs anevrizmasını tedavi ettik” dedi. Hastada yüzde 95 şah damarı tıkanıklığı bulunduğunu ve felç riskinin de yüksek olduğunu anlatan Prof. Dr. İsbir, “Aort damarı 6 santimetreyi aşıyordu. Hasta hem felç hem ciddi anevrizma patlaması ile hayati bir risk ile karşı karşıyaydı. Hastamız gerekli takiplerini aksatmış. İlk ameliyatını gerçekleştirdikten sonra sigara içmeye devam etmiş ve hastalığı ilerlemiş. Yusuf Bey örneğinde olduğu gibi damar sertliği olan hastalar “ameliyat olduk her şey bitti” yanılgısına kapılmamalı. Risk faktörünü devam eden durumlara devam ettiklerinde 2,3,4’üncü ameliyatı da olabilirler” dedi.

REKLAM "ŞAH DAMARI TIKANIKLIKLARI FELÇLE SONUÇLANABİLİYOR" Şah damarı tıkanıklıklarının felçle sonuçlanma riski olduğu için çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr.İsbir sözlerini şöyle sürdürdü: “Alınacak önlemlerle felcin önlenebilir bir hastalık olduğunu da belirtmek gerekir. Damar hastalıkları sistemik bir durum. Erken tedavi ile daha başarılı sonuçlar veriyor. Özellikle ileri yaşta olan ve sigara içen, yüksek tansiyonu bulunan, kan yağları yüksek olanlar ve ailelerinde damar sertliği hikayesi bulunan kişiler kontrollerini kesinlikle ihmal etmemeli. Erken tanı gerçekleşmedikçe kalp ve damar hastalıklarına bağlı yaşam kayıpları artarak devam edecektir.”