Şahan Gökbakar eşi Selin Gökbakar ve çocuklarıyla tatilde

Şahan Gökbakar, eşi Selin Göbakar, oğulları Efe ve kızları Ela ile Bodrum-Çökertme Koyu'ndaki teknelerinde tatilde. İlk kez görüntülenen Efe ve Ela'nın babalarına benzemesi dikkatlerden kaçmadı. Şahan Gökbakar, lüks model tekneyi Ekim 2017'de 6 milyon TL'ye almıştı...