Şahane Hayatım Mesut kimdir? Onur Tuna kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?
FOX TV'de yayınlanan Şahane Hayatım dizisinin oyuncuları arasında yer alan Mesut karakterini canlandıran Onu Tuna'nın kim olduğu sorgulanıyor
ONUR TUNA KİMDİR?
Şahane Hayatım dizisinde "Mesut" karakterini canlandıran Onur Tuna'nın yer aldığı filmler ve diziler araştırılıyor. 2 Temmuz 1985 Çanakkale doğumlu olan Onur Tuna, 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde lisans eğitimi aldı. Ege Üniversitesi konservatuvarında Sanat Müziği ses eğitimi alan Tuna, ortaokul ve lise yıllarında tiyatro oyunlarında yer almaya başladı.
DİZİLERİ
İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkwzi'nde 2.5 yıl oyunculuk eğitimi alan Onur Tuna, İstanbul'da Üç Mota, Ayla Alga, Craft ve Salim Güveloğlu'ndan eğitim görmeye devam etti.
Hayat Devam Ediyor dizisi ile 2011 yılında profesyonel oyunculuk kariyerine imza atan Tuna, daha sonra Filinta, Cesur Yürek, Yasak Elma, Mucize Doktor gibi birçok projede yer aldı.
ONUR TUNA YER ALDIĞI FİLMLER
Şu anda FOX TV'de başlayan "Mahkum" dizisinde "Fırat Bulut" karakterini canlandırıyor. Televizyonun yanı sıra 2014 yılında çekilen "Bir Küçük Eylül Meselesi", 2019 yılında "Ağır Romantik", 2021 yapımı "Benden Ne Olur" ve "Dilemma" sinema filmlerinde rol aldı.