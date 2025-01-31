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        Haberler Yaşam Sahara Geçidi'nde kış manzarası

        Sahara Geçidi'nde kış manzarası

        Ardahan ve Artvin'i birbirine bağlayan kara yolunda bulunan Sahara Geçidi, kış aylarında karla kaplanarak en etkileyici manzaralarından birini sunuyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 11:03 Güncelleme: 31.01.2025 - 11:04
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        Sahara Geçidi'nde kış manzarası
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        Ardahan ve Artvin'i birbirine bağlayan D-010 numaralı kara yolunda bulunan ve 2 bin 640 metre rakıma sahip Sahara Geçidi, kış aylarında muazzam bir güzellik sergiliyor.

        Her yıl karla kaplanan geçit, adeta bir beyaz cennete dönüşüyor.

        Türkiye'nin önemli geçitleri arasında yer alan Artvin-Ardahan bağlantı yolunun bu noktası, aynı zamanda Karagöl-Sahara Milli Parkı'nın sınırlarında bulunuyor.

        1994 yılında milli park statüsüne kavuşturulan bölge, özellikle kış aylarında sunduğu eşsiz manzaralarla dikkat çekiyor.

        Kara yolu, kışın karla kaplanıp bembeyaz bir örtüyle çevrili olmasının yanı sıra, yazın ise yemyeşil ormanları ve mest eden doğasıyla sürücülere görsel bir şölen sunuyor.

        Havadan çekilen görüntüler, Sahara Geçidi'nin bu olağanüstü doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne seriyor

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        #sahara geçidi
        #Ardahan
        #ARTVİN
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