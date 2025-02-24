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        Sahaya giren köpeği böyle çıkardı

        Ankara'da oynanan Beypazarı Belediye Spor ile Başkent Fatih Spor karşılaşmasında sahaya sokak köpeği girdi. Maçın yan hakemi, elindeki bayrağı kullanarak köpeği sahadan çıkardı. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 01:14 Güncelleme: 24.02.2025 - 01:14
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        Sahaya giren köpeği böyle çıkardı
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        Ankara’nın Beypazarı ilçesinde Süper Amatör Lig’de bugün Beypazarı Belediye Spor ile Başkent Fatih Spor karşı karşıya geldi.

        Müsabaka esnasında sahaya sokak köpeği girdi.

        Maçın yan hakemi Ayberk Yalçınkaya, köpeğin dikkatini elindeki bayrağa çekerek, sahadan çıkardı. O anlar kameraya yansıdı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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