Sibel Can, yaz turnelerinin ikinci etabını Datça Açıkhava Tiyatrosu’nda tamamladı. 'Yeni Aşkım' adlı albümünden seslendirdiği şarkıların yanı sıra, Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz klasiklerini de repertuvarına alan Can, 'Senede Bir Gün'ü söylerken gözyaşlarına hakim olamadı. Annesi ve babasının çok sevdiği eseri seslendirirken çok duygulanan ve ağlayan Can'a seyirciler alkışlarla destek verdi.



Sibel Can, duygu dolu dakikaları "Senede Bir Gün, annemle babamın çok sevdiği bir şarkıydı. Onu söylediğimde sahnede onlar aklıma geldi ve ağladım. Böyle özel günlerde, bayramlarda yıllardır bir tarafım hep mahzundur ama Allah'ın takdiri. Bütün kaybettiklerimizin mekânları cennet olsun" sözleriyle anlattı.

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