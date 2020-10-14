Sahte içki denetiminde 191 litre kaçak etil alkol ele geçirildi - KIRIKKALE

Ülke genelinde dün düzenlenen denetim ve operasyonlar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Defterdarlık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, alkol satış izni bulunan 15 iş yerini denetledi.Denetimlerde, Yahşihan ilçesindeki bir iş yerinde 191 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, Y.S. gözaltına alındı.Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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