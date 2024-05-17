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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sahtekârlara 8 ilde peş peşe gözaltı! - Güncel haberler

        Sahtekârlara 8 ilde peş peşe gözaltı!

        Telefon dolandırıcılarına yönelik Malatya merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Soruşturmada gözaltına alınan 15 kişiden 3'ü tutuklandı. Şebekenin ise 15 kişiyi toplam 11 milyon TL dolandırdığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 09:45 Güncelleme: 17.05.2024 - 09:45
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        Sahtekârlara 8 ilde peş peşe gözaltı!
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        Malatya merkezli 8 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapıldığı şikayeti üzerine inceleme başlattı.

        11 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

        Yapılan soruşturmada polis ekipleri, kendilerine başvuran 15 kişiyi 11 milyon TL dolandıran şebekenin üyelerini tek tek belirledi.

        Ekipler çalışmasını tamamlamasının ardından şüphelilerin yakalanması için Malatya'nın yanı sıra İzmir, Antalya, Mersin, Gaziantep, Denizli, Adana ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Gözaltına alınan 15 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 1 bilgisayar, 1 tablet, 4 telefon ile 2 hafıza kartı ve dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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