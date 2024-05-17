Mısır piramitlerinin inşasının gizemi çözülmüş olabilir

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Bilim insanları, Giza da dahil Mısır'daki 31 piramidin yaklaşık 4000 yıl önce nasıl inşa edildiğine dair gizemi çözmüş olabileceklerini düşünüyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Kuzey Carolina Wilmington Üniversitesi'nin yürüttüğü çok uluslu bir araştırmaya göre, piramitler Nil Nehri'nin uzun süre önce kaybolmuş olan bir kolu sayesinde yapılmış olabilir.

Nil'in bu kolu günümüzde çöl ve tarım arazilerinin altında kalmış durumda.

Arkeologlar uzun yıllardır, piramitlerin inşasında kullanılan taş bloklar ve diğer malzemelerin yakınlardaki bir su yolu üzerinden taşınmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyordu.

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Araştırma ekibinden Prof Eman Ghoneim, "Ama bu zamana kadar hiç kimse bu su yolunun yeri, şekli, boyutu ya da piramitlere yakınlığına dair net bir şey söyleyemiyordu" diyor.

Bilim insanları nehrin kayıp kolunu haritalandırabilmek için radar uydu görüntüleri, tarihi haritalar, jeofizik etütler ve sediman karotlama (arkeologların kalıntı bulabilmek için kullandığı bir yöntem) gibi teknikler kullandılar.