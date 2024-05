Bir işçi çalıştıran da ücreti bankadan ödemek zorunda Personel sayısı 5 ve daha fazla olan işyerinde işçilere yapılan her türlü ödemenin banka aracılığıyla yapılması zorunludur. Ayrıca, 459 Sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca 7.000 TL'yi aşan her türlü tahsilat ve ödemelerin belgelenmesi gerekir. Net asgari ücretin 7.000 TL sınırını aşması nedeniyle işçi sayısına bakılmaksızın işçilere yapılan her türlü ödemelerin bankalar aracılığıyla gerçekleştirilmesi gerekiyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, işçi ücretlerinin bankalardan ödeme zorunluluğuyla ilgili merak edilenleri yazdı

