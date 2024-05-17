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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den yağmur ve toz taşınımı uyarısı - 17 Mayıs Hava Durumu

        Meteoroloji'den yağmur ve toz taşınımı uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğu kesimleri, Doğu Karadeniz yağmur, Akdeniz, Ege ve Marmara'nın güneyinde ise toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 07:27 Güncelleme: 17.05.2024 - 07:27
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        Yağmur ve toz taşınımı uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İstanbul, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Parçalı Bulutlu 22°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 23°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 30°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 27°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 16°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 24°

        Adana

        Kısmen Güneşli 29°

        Diyarbakır

        Güneşli 24°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 26°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 15°

        Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KAR ERİMESİ UYARISI

        Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde bulunan kar örtüsünün üzerine gerçekleşen yağışlar ile beklenen yeni yağışlar sebebiyle önümüzdeki günlerde bölgede kar erimesine bağlı meydana gelebilecek olumsuzluklar ve heyelan tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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