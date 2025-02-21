Saimbeyli'de "1. Kayak Şöleni" yapıldı
Adana'da Saimbeyli ilçesinde "1. Kayak Şöleni" düzenlendi. Vatandaşlar, poşet ve kızaklarla kaydı
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde "1. Kayak Şöleni" düzenlendi. Beypınar Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, poşet ve kızaklarla kaydı.
Vatandaşlar, etkinlikte halay çekip oyunlar da oynadı. Kaymakam Emre Açar, etkinliği gelecek yıllarda da sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.
Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal da şöleni ilerleyen dönemde daha kapsamlı ve profesyonel ekipman desteğiyle sürdürmeyi planladıklarını kaydetti.