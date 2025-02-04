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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Saint Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Asla nankör insanlardan biri olmayacağım! - Fenerbahçe Haberleri

        Saint Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Asla nankör insanlardan biri olmayacağım!

        Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin'in devre arasında Napoli'ye transferi son anda gerçekleşmedi. Fransız oyuncu da Instagram hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. İşte Maximin'in paylaşımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 09:28 Güncelleme: 04.02.2025 - 09:28
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        "Asla nankör insanlardan biri olmayacağım!"
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        Devre arasında kadrosunu Diego Carlos, Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Ognjen Mimovic ile takviye eden Fenerbahçe’nin Avrupa’da transferin tamamlanacağı son gün Allan Saint-Maximin ile yolları ayırma operasyonu Al Ahli’ye takıldı.

        Fenerbahçe'de kalan Allan Saint-Maximin ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

        İşte Maximin'in paylaşımı:

        "Çok teşekkür ederim. Tüm mesajlarınızı okudum, sadece teşekkür ederim çocuklar. Desteğinizi asla unutmayacağım. O yüzden bir şeyi bilin, bunlar sadece lafta değil! Ben de sizi seviyorum. Son zamanlarda her şeyin kolay olduğunu söylemek yalan olur. Anlamadığım pek çok şey var, özellikle de bazı şeylerin ele alınış şekli, söylenenler, babamın hastalığı ve diğer şeyler... Yakında her şeyi size anlatacağım “Bir yalan dünyanın yarısını dolaşırken, gerçek hala ayakkabılarını giyiyor olabilir.” Saha dışında ne olursa olsun sizin için sonuna kadar savaşacağım. Asla o nankör insanlardan biri olmayacağım. Beni kendinizden biri olarak gördüğünüz için teşekkür ederim."

        Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıkan Saint-Maximin 3 gol atarken 4 asist yaptı.

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