Şair Korkmazgil'in anı evi 'Yaprak döker bir yanımız' dizelerini yansıtıyor

"MERAK UYANDIRIYOR"

Evin ziyarete açılmasından sonra hem yurt içi hem de yurt dışından büyük ilgi olduğunu anlatan Demir, "Gürün gibi küçük bir ilçede böyle bir evin olması ki, Türkiye'de de ender yerlerden bir tanesi, herkesin ilgisini çekiyor, merakını uyandırıyor. Hem sevenleri tarafından hem de onu ilk defa duyanlar tarafından ve hiç onu hayatında tanımamış insanlar gelip burada onu ziyaret ediyor.