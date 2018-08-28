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Kültür-Sanat

Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'na sadece 1 salon eklendi

'Ahlat Ağacı', Türk sinemasının Oscar adayı olduğunun açıklandığı gün salon sayısı 5'ten 3'e düşürülmüştü. Geçtiğimiz hafta haberturk.com'da yayınlanan 'Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'na salon cezası' haberinden sonra filmin salon sayısı artırıldı. Ne var ki salon sayısının artışı sadece 1 oldu.

28 Ağustos 2018 Salı, 10:57:20

Dünyada Oscar adayı filmlerin salon sayıları artırılır, gösterimden çıkmışsa izleyiciyle yeniden buluşturulur.

Oysa 'Ahlat Ağacı' için tam tersi olmuş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinin "Türk sinemasının Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'dır" şeklindeki açıklamasından sonra filmin gösterimde olduğu salon sayısı 5'ten 3'e düşürülmüştü.

Geçtiğimiz hafta da bu konuda  haberturk.com'da 'Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'na salon cezası' başlıklı haberimiz yayınlanmıştı.

Mehmet Çalışkan'ın haberine göre bu hafta sonunda filmin salon sayısı artırıldı. Ne var ki 'Ahlat Ağacı'na sadece 1 salon daha eklendi.

Kariyerinde 5'inci filmi Oscar'a aday gösterilen Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği, Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar, Hazar Ergüçlü ve Serkan Keskin'in başrollerini paylaştığı film, salon sayısının kısıtlı olması nedeniyle hafta sonunda yine az izlendi. 4 salonda 429 kişinin izlediği filmin gişesi toplamda 232 bin 640 oldu.

AHLAT AĞACI'NDAN FRAGMAN
Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Ahlat Ağacı'ndan ilk fragman yayınlandı

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