Dünyada böylesi görülmedi. Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'nın salon sayısı azaltıldı
21.08.2018 - 16:06 | Güncelleme:
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Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın özel haberine göre; eşi benzeri görülmemiş bir gelişme yaşandı.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 17 kişilik seçici kurul geçtiğimiz cuma günü toplanmıştı. Toplantı sonrasında kurul, 2019'da 91'incisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nde 'Yabancı Dilde En İyi Film' dalında Türk sinemasını temsil etmesi için 12 film arasından 'Ahlat Ağacı'nı seçmişti.
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Türk sinemasının ödül rekortmeni Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi 'Ahlat Ağacı' ile de geleneği bozmayarak bir kez daha Türk sinemasının Oscar adayı olmayı başardı. Zira Ceylan, dördü arka arkaya çektiği filmlerle olmak üzere 5'inci kez Oscar'a aday oldu.
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'Ahlat Ağacı', yazar Olmak isteyen 'Sinan'ın kitabını bastırabilmek için gerekli olan parayı ararken babasından kendisine borç kaldığını öğrendikten sonra yaşadıklarını hikâye ediniyor.
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Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldımlar ve Serkan Keskin'in başrollerini paylaştığı 'Ahlat Ağacı' Cannes Film Festivali'nde eleştirmenlerin büyük beğenisi kazansa da ödül alamamıştı. 1 Haziran'da gösterime giren 'Ahlat Ağacı', 46 bin 868 izleyiciyle açıldı.
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'Ahlat Ağacı', Türk sinemasının Oscar adayı oduğu açıklanana kadar 231 bin 46 kişi tarafından izlendi. Filmin hasılatı ise 3 milyon 80 bin 356 TL olmuştu.
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Bütün dünyada bir filmin salon sayısı Oscar adayı olduktan sonra artırılır. Eğer film aday olduğunu güne kadar gösterimden çıkmışsa izleyiciyle yeniden buluşturulur.
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Eşi benzeri görülmemiş bir gelişme 'Ahlat Ağacı'nda yaşandı. Filme ceza verilir gibi bir muamele yapıldı.
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Türk sinemasının Oscar adayı olduğu günden sonra 'Ahlat Ağacı'nın 5 olan salon sayısı 3'e düşürüldü. Üstelik de fazla filmin gösterime girmediği, salonların en rahat dönemini yaşadığı sezonda... Oscar adayı olduktan sonra bırakın salon sayısının artırılmasını, var olan salon sayısı bile korunmadı.
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'Ahlat Ağacı', Oscar adayı olduğunun açıklanmasından sonra sadece 262 kişi tarafından izlenerek 4 bin 180 TL hasılat elde etti.
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