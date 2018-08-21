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Türk sinemasının ödül rekortmeni Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi 'Ahlat Ağacı' ile de geleneği bozmayarak bir kez daha Türk sinemasının Oscar adayı olmayı başardı. Zira Ceylan, dördü arka arkaya çektiği filmlerle olmak üzere 5'inci kez Oscar'a aday oldu.