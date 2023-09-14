Sakar Şakir'in Marmara Kazım'ının oğlu yakışıklı oyuncu çıktı! Görenler benzerliğe inanamadı!

"Yanıyosun Fuat Abi" sözüyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından biri olan Macit Flordun, şimdilerin ünlü bir oyuncusunun babası çıktı. Sakar Şakir filmindeki unutulmaz karakteri Marmara Kazım'ın kimin babası olduğunu öğrenince büyük bir sürpriz yaşayacaksınız...

3 Şurada Paylaş!









Yeşilçam'ın en efsanevi sarhoş karakterlerinden birini canlandıran ünlü oyuncu Macit Flordun, şimdilerin ünlü bir ismiyle sıkça karşılaştırılır. Bu benzerlik oldukça doğal çünkü bu usta oyuncunun oğlu da babasının mirasını sürdürerek aynı yolda ilerlemiş...