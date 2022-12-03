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Sakarya'da fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

Sakarya'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama
Sakarya'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama
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AA

Sakarya'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki 6 adreste fuhuş yapıldığını belirledi.

AA'nın haberine göre; adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda sim kart, cep telefonu ve laptop ile bir miktar para ele geçirdi.

Ekipler, fuhuş yaptırdığı tespit edilen 1'i yabancı uyruklu kadın ve 5 erkek olmak üzere 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden yabancı uyruklu kadın ile bir erkek çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Öte yandan, fuhuş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 7 kadın ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınır dışı edildi.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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