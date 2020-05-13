İHA

Olay, Merkez Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde yürüyüş yapmakta olan 4 kişilik grup ile bulvar üzerinde yürüyüş yapmakta olan yaklaşık 10 kişilik grup arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

Çıkan tartışma büyüyerek arbedeye dönüşmesi sonrasında 4 kişilik grupta 2’si yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 4 kişi yaralanırken yaklaşık 10 kişi kayıplara karıştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İHA'nın haberine göre; Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılardan 2’si Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi diğer 2’si ise Toyotasa Acil Yardım Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, 2 ayrı hastaneye sevk edilen yaralılar tedavi altına alınırken polis ekipleri kayıplara karışan grubu bulmak için çalışma başlattı.