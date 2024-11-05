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        Haberler Gündem Sakarya'da jandarma iş makinesiyle define arayan 4 kişiyi suçüstü yakaladı - Güncel haberler

        Sakarya'da jandarma iş makinesiyle define arayan 4 kişiyi suçüstü yakaladı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iş makinesiyle define arayan 4 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 18:21 Güncelleme: 05.11.2024 - 18:21
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        İş makinesiyle define arayanlara suçüstü
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        Önleyici kolluk görevini icra eden Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakaya Mahallesi Dikilitaş mevkisinde yol kenarında ikinci derece sit alanında iş makinesi ve kamyonla kazı yapıldığını tespit etti.

        Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada kazıyı yapan 4 kişinin İstanbul Pendik'ten geldiği ve paletli iş makinesini Sakarya'da kiralandığı belirlendi.

        R.Ç. (60), A.E. (48), O.A. (42) ve R.K. (44) suç aletleri ile yakalanırken, olay yerinde yapılan çalışmada, Arapça yazılı kurşun levhalar ele geçirildi.

        Jandarmaya götürülen 4 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

        Öte yandan Sakarya Müze Müdürlüğü ekipleri kaçak kazı yapılan sit alanı olan bölgede çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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