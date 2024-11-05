Sakarya'da jandarma iş makinesiyle define arayan 4 kişiyi suçüstü yakaladı

Önleyici kolluk görevini icra eden Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakaya Mahallesi Dikilitaş mevkisinde yol kenarında ikinci derece sit alanında iş makinesi ve kamyonla kazı yapıldığını tespit etti.

Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada kazıyı yapan 4 kişinin İstanbul Pendik'ten geldiği ve paletli iş makinesini Sakarya'da kiralandığı belirlendi.

R.Ç. (60), A.E. (48), O.A. (42) ve R.K. (44) suç aletleri ile yakalanırken, olay yerinde yapılan çalışmada, Arapça yazılı kurşun levhalar ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen 4 şüphelinin işlemleri devam ediyor.