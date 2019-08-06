Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Trafikte bir maganda dehşeti daha!

Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre, Karasu İlçesi Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde seyir halinde olan Murat Demirtaş idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride savruldu. O sırada aksi istikamette seyir halinde olan Burak Ekşi idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada aynı araçta bulunan 5 yaşındaki Emirhan Arda Bildik, Buse Acar ve sürücü Burak Ekşi ile diğer otomobil sürücüsü Şanlı Murat Demirtaş yaralandı.

KALBİ DURDU

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi gönderilirken kazada yaralanan 5yaşındaki Emirhan Arda Bildik ve Buse Acar Karasu Devlet Hastanesinde kaldırılırken, durumu ağırlaşan Emirhan Arda Bildik daha sonra Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan ağır yaralı araç sürücüsü Burak Ekşi'nin Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevki sırasında kalbinin durduğu doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Buse Avcı ve Burak Ekşi’nin nişanlı oldukları ve Karasu’ya gezmeye gittikleri öğrenilirken kazada hafif yaralanan diğer araç sürücüsü Murat Demirtaş’ın gözaltına alındığı öğrenildi.