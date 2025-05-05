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        Haberler Gündem Sakarya'da üzerine tomruk devrilen işçi öldü - Güncel haberler

        Sakarya'da üzerine tomruk devrilen işçi öldü

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde üzerine tomruk devrilen işçi, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 20:08 Güncelleme: 05.05.2025 - 20:08
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        Dokurcun Orman İşletme Deposu'nda orman işçisi Metin Yaşar (38), kamyondan düşen tomruğun altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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