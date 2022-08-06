Yayla yolunda milyonluk kaza: 3 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde yayla yolunda milyonluk ciplerin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Şarampole yuvarlanan lüks araç içerisinde bulunan yaralıların kurtarılma anı ise cep telefonuyla kaydedildi.
Kaza, dün akşam saat 18.30 sıralarında Dikmen Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.F.C. idaresindeki yabancı plakalı lüks cip, aynı istikamette ilerlemekte olan H.M. kontrolündeki otomobili sollamak istedi.
ŞARAMPOLE DÜŞTÜ
Bu esnada karşı şeritten gelmekte olan E.K. idaresindeki lüks cip ile çarpıştı. Lüks iki cip ve bir otomobil olmak üzere toplam 3 aracın karıştığı kazada kontrolden çıkan lüks araç, şarampole yuvarlandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
MİLYONLUK KAZA İNCELENİYOR
Bölgeye ulaşan ekiplerce şarampole devrilen araç içerisinde bulunan M.M. (71), M.D. (65) ile lüks cip içerisinde bulunan D.Ş. isimli yaralılar ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, milyonluk kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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