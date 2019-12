Ferizli İlçesi'ndeki Akgöl'de sandallarının alabora olması sonucu göle düşen gençlerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. üç genç göle düşmüşlerdi. Facianın ikinci gününde 18 yaşında ki Hasan Yıldırım’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Kaan Oktar'ın haberine göre, Ferizli'nin Bakırlı İlçesi'nden Mustafa E. (16),Ahmet Can Duman (17) ve Hasan Yıldırım'ın (18) , dün balık tutmak için sandalla Akgöl'e açıldı. Kısa bir süre sonra sandal alabora oldu. Mustafa E. olayı gören çevredekiler tarafından hemen kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Ahmet Can Duman ve Hasan Yıldırım'a ise ulaşılamadı. Ekipler dün gün boyunca Duman ve Yıldırım'ı bulmak için seferber oldu. Akşam saatlerinde Ahmet Can Duman'ın cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD, Kocaeli Deniz Polisi ve SAKDER tarafından yapılan aramalarda Hasan Yıldırım'a ulaşılamayınca dün saat 20.30 sıralarında arama sonlandırıldı. Ekipler Yıldırım'ı bulmak için bugün yeniden çalışma başlattı. Yağışlı havanın aramayı zorlaştırdığı Akgöl'de facianın ikinci gününde Hasan Yıldırım'ın cansız bedenine ulaşıldı. Saat 15.45’te ekipler Hasan Yıldırım'ın cansız bedenini gölden çıkardı.

Gencin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsiye gönderildi.

Öte yandan, dün cansız bedenine ulaşılan Ahmet Can Duman, Ferizli ilçesi Bakırlı Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bakırlı Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.