Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Sakarya haberleri: Kız yurdunda 14 öğrenci hastanelik oldu | SON DAKİKA HABERİ

        Kız yurdunda 14 öğrenci hastanelik oldu!

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan bir kız öğrenci yurdunda kalan 14 öğrenci, dışarıdan yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 13:36 Güncelleme: 24.11.2025 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kız yurdunda 14 öğrenci hastanelik oldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sakarya'da edinilen bilgiye göre, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’ndeki yurtta kalan kız öğrenciler, dışarıdan tükettikleri tavuk döner olduğu öne sürülen yemekten ve yurtta yedikleri sütlü tatlıdan sonra mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri yaşadı.

        14 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

        İHA'daki habere göre rahatsızlanan 14 öğrenci, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Serdivan Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

        YEMEKLERDEN NUMUNE ALINACAK

        Öğrencilerden 12’sinin taburcu edildiği, diğer öğrencilerin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zehirlenmenin kesin sebebi için yemeklerden numune alınacağı ve olayın laboratuvar sonuçlarının ardından netlik kazanacağı bildirildi.

        Konu ile alakalı inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sakarya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        Londra 'turist vergisi'ne hazırlanıyor
        Londra 'turist vergisi'ne hazırlanıyor
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        6 yılla yargılanacak
        6 yılla yargılanacak