Sakarya'da edinilen bilgiye göre, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’ndeki yurtta kalan kız öğrenciler, dışarıdan tükettikleri tavuk döner olduğu öne sürülen yemekten ve yurtta yedikleri sütlü tatlıdan sonra mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri yaşadı.

14 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

İHA'daki habere göre rahatsızlanan 14 öğrenci, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Serdivan Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

YEMEKLERDEN NUMUNE ALINACAK

Öğrencilerden 12’sinin taburcu edildiği, diğer öğrencilerin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zehirlenmenin kesin sebebi için yemeklerden numune alınacağı ve olayın laboratuvar sonuçlarının ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Konu ile alakalı inceleme başlatıldı.