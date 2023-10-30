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        Sakaryaspor, Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarına başladı

        1'inci Ligekibi Sakaryaspor, cuma günü karşılaşacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 12:46 Güncelleme: 30.10.2023 - 12:50
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        Sakaryaspor, Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarına başladı
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        1'inci Ligekibi Sakaryaspor, cuma günü karşılaşacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına başladı.

        Sakaryaspor, deplasmanda alınan 2-1'lik Altay galibiyetinin ardından cuma günü karşılaşacağı Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarına start verdi. Yeşil-siyahlılar Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. İdmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından istasyon çalışması, taktik ve şut çalışmaları yaptı.

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