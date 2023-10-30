Sakaryaspor, Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarına başladı
1'inci Ligekibi Sakaryaspor, cuma günü karşılaşacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına başladı.
1'inci Ligekibi Sakaryaspor, cuma günü karşılaşacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Sakaryaspor, deplasmanda alınan 2-1'lik Altay galibiyetinin ardından cuma günü karşılaşacağı Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarına start verdi. Yeşil-siyahlılar Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. İdmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından istasyon çalışması, taktik ve şut çalışmaları yaptı.