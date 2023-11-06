Sakarya´da eylül ayındaki kazalar KGYS kamerasında

SAKARYA´dageçen ay yaşanan trafik kazaları, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü´ne ait şehrin çeşitli noktalarında bulunan KGYS kameralarına eylül ayında farklı tarihlerde meydana gelen trafik kazaları yansıdı. Kazalardan birinde, Serdivan ilçesi Medeniyet Bulvarı ile Üniversite Caddesi´nin kesiştiği kavşakta 2 otomobil çarpıştı. Kazanın kavşakta geçiş üstünlüğüne uyulmamasından kaynaklandığı görüldü.

İkinci kazada ise mobil uygulama üzerinden kiralanan tek kişilik elektrikli skutere binen 2 kişinin dengelerini kaybederek düştükleri anlar yer aldı.

Diğer kaza ise Serdivan Belediyesi önünde bulunan Kasım Paşa ve Bağlar caddelerinin kesiştiği kavşakta oldu. Kavşakta geçiş üstünlüğünü dikkate almayan 2 kuryenin motosikleti çarpıştı. Kazaya ters yönden gelen bir bisikletli de karıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı´nın internet sitesinde yer alan görüntülerde, kazaların, çoğunlukla dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucunda yaşandığı görüldü.