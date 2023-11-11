Emekli maaşını çekmek için çıktı; fındık bahçesinde ölü bulundu SAKARYA´da3 gün önce emekli maaşını çekmek için evinden çıkan ve bir daha da haber alınamayan Bekir Ayaz (80), dün fındık bahçesinde ölü bulundu.

SAKARYA´da3 gün önce emekli maaşını çekmek için evinden çıkan ve bir daha da haber alınamayan Bekir Ayaz (80), dün fındık bahçesinde ölü bulundu.

Erenler ilçesi Çaybaşı Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Bekir Ayaz, 8 Kasım günü emekli maaşını çekeceğini söyleyerek evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Ayaz´a ulaşamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Bekir Ayaz´ın bulunması için Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma ve Sakarya Afet ve Acil Durum Başkanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Bekir Ayaz´ın evine yakın bir noktada bulunan Kemaliye Mahallesi´nde fındık bahçesinin sahibi, dün akşam saatlerinde yerde hareketsiz yatan kişiyi görünce ihbarda bulundu. Arama kurtarma ekipleri ihbarın yapıldığı bölgeye gittiklerinde Ayaz´ın cansız bedeni ile karşılaştı.

Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Bekir Ayaz´ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi´ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.