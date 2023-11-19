Sakarya'da fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
SAKARYA'nınKarasuilçesinde sağanak ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları uçtu.
SAKARYA'nınKarasuilçesinde sağanak ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları uçtu.
Karasu'da gece boyunca sağanak ve fırtına, etkili oldu. Plaj Caddesi'nde ağaçlar kökünden sökülüp devrildi, bazı binaların çatıları uçtu. Uçan parçalar caddeye savulurken, Karasu Belediyesi ekipleri, fırtınanın vurduğu bölgelerde çalışma başlattı.
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