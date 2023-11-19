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        Sakarya'da fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

        SAKARYA'nınKarasuilçesinde sağanak ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları uçtu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 19.11.2023 - 11:50
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        Sakarya'da fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
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        SAKARYA'nınKarasuilçesinde sağanak ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları uçtu.

        Karasu'da gece boyunca sağanak ve fırtına, etkili oldu. Plaj Caddesi'nde ağaçlar kökünden sökülüp devrildi, bazı binaların çatıları uçtu. Uçan parçalar caddeye savulurken, Karasu Belediyesi ekipleri, fırtınanın vurduğu bölgelerde çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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