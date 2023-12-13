Sakarya'da silah kaçakçılarına operasyon; 6 gözaltı
SAKARYA'dasilah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.
SAKARYA'dasilah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte silah kaçakçılığının önlenmesi için Adazapazarı, Serdivan ve Erenler ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Özel harekatçıların da destek verdiği operasyonda, 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 89 adet fişek, 60 adet tüfek fişeği ve silah parçaları ele geçirildi. 6 şüpheli de gözaltına alındı.
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