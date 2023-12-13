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        Sakarya'da silah kaçakçılarına operasyon; 6 gözaltı

        SAKARYA'dasilah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 13:18 Güncelleme: 13.12.2023 - 13:20
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        Sakarya'da silah kaçakçılarına operasyon; 6 gözaltı
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        SAKARYA'dasilah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte silah kaçakçılığının önlenmesi için Adazapazarı, Serdivan ve Erenler ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Özel harekatçıların da destek verdiği operasyonda, 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 89 adet fişek, 60 adet tüfek fişeği ve silah parçaları ele geçirildi. 6 şüpheli de gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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