Sakarya'da silah kaçakçılarına operasyon; 6 gözaltı

SAKARYA'dasilah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte silah kaçakçılığının önlenmesi için Adazapazarı, Serdivan ve Erenler ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Özel harekatçıların da destek verdiği operasyonda, 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 89 adet fişek, 60 adet tüfek fişeği ve silah parçaları ele geçirildi. 6 şüpheli de gözaltına alındı.