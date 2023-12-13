Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Sakarya'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, 10 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Sakarya'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, 10 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının engellenmesine yönelik Adapazarı, Serdivan ve Erenler ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 89 fişek, 60 kartuş ile çok sayıda kesici alet ve silah parçaları ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
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