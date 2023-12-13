Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Sakarya'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, 10 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının engellenmesine yönelik Adapazarı, Serdivan ve Erenler ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 89 fişek, 60 kartuş ile çok sayıda kesici alet ve silah parçaları ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.