Arıcılığın güncel sorunları Sakarya'daki panelde ele alınacak
Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliğince yarın 14. Sakarya Arıcılık Paneli düzenlenecek.
Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliğince yarın 14. Sakarya Arıcılık Paneli düzenlenecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle bir restoranda gerçekleştirilecek panelde, arıcılığın güncel sorunları uzman kişiler tarafından ele alınacak.
Ayrıca, gıda hijyeni ve güvenliğinin yanı sıra polen, propolis ve arı sütüne dikkat çekilerek üyelerin ek gelir için arı ürünleri üretimine yönlendirilmesi sağlanacak.
Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, AA muhabirine, salgın süreci nedeniyle uzun süredir yapamadıkları panel ve eğitimlerin ilkini yarın gerçekleştireceklerini söyledi.
Gelecek yıl için çok önemli projeleri arıcılara duyuracaklarını aktaran Ör, değerli hocaların katılımıyla gerçekleşecek panelde güncel sorunların ele alınacağını dile getirdi.
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