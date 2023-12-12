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        Sakarya'da durdurulan araçta 13 kilo 250 gram kokain ele geçirildi

        Sakarya'da 13 kilo 250 gram kokain ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 14:31 Güncelleme: 12.12.2023 - 14:38
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        Sakarya'da durdurulan araçta 13 kilo 250 gram kokain ele geçirildi
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        Sakarya'da 13 kilo 250 gram kokain ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik operasyonlar yaptı.

        Bu kapsamda İstanbul'dan uyuşturucu madde getireceği tespit edilen 2 kişinin bulunduğu araç, Akyazı ilçesinde durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, 13 kilo 250 gram kokain ele geçirildi.

        Erenler ilçesinde de bir şüphelinin üzerinde ve ikametinde arama yapan ekipler, kilitli poşetlere konulmuş 145 adet satışa hazır 57,5 gram kokain, 22 uyuşturucu hap, 3,7 gram metamfetamin ve hassas terazi buldu.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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