Eski eşini tabancayla rehin alan şüpheli tutuklandı, kızı ağladı SAKARYA'da, boşandığı Tuğba S.'yi (28) tabancayla rehin alan Zekeriya Kaya (41), tutuklandı. Kaya, kelepçeli halde polis aracına bindirildiği sırada ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Emine Nur Kaya (18), "Yapmayın, niye yapıyorsunuz? Kaçacak mı sanki? Sanki vurdu da. O kadar suç işleyene bir şey yapmıyorsunuz" diye ağladı.

SAKARYA'da, boşandığı Tuğba S.'yi (28) tabancayla rehin alan Zekeriya Kaya (41), tutuklandı. Kaya, kelepçeli halde polis aracına bindirildiği sırada ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Emine Nur Kaya (18), "Yapmayın, niye yapıyorsunuz? Kaçacak mı sanki? Sanki vurdu da. O kadar suç işleyene bir şey yapmıyorsunuz" diye ağladı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında, Karasu ilçesi İncilli Mahallesi 620'nci Sokak'taki parkta meydana geldi. Adana'da oturan Zekeriya Kaya, bir süre önce boşandığı ikinci eşi Tuğba S.'nin Sakarya'nın Karasu ilçesine taşındığını ve burada yaşamaya başladığını öğrendi. Kaya, Adana'dan gelip takip ettiği Tuğba S.'yi pazar alışverişinden dönerken bulup durdurdu. Zekeriya Kaya yanında getirdiği tabancayla Tuğba S.'yi rehin alıp parktaki banka oturttu. Çevredekilerin durumu fark etmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yavaşça Zekeriya Kaya'ya yaklaşan 3 polis, onunla sohbet edip sakinleştirmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren çabaların ardından polisler, Kaya'nın dikkatini dağıttığı sırada Tuğba S., koşarak kaçtı. Polis, daha sonra elindeki tabancayı aldığı Zekeriya Kaya'yı gözaltına aldı. Tuğba S., olayın ardından eski eşinden şikayetçi oldu.

'SUÇ İŞLEYENE BİR ŞEY YAPMIYORSUNUZ'

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Zekeriya Kaya, bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kaya, adliyeden çıkarılıp kelepçeli şekilde polis aracına bindirildiği sırada, önceki evliliğinden dünyaya gelen kızı Emine Nur Kaya, "Yapmayın, niye yapıyorsunuz? Yapmayın be. Kaçacak mı sanki? Sanki vurdu da. O kadar suç işleyene bir şey yapmıyorsunuz. Kadını şikayetçi olması için yanındaki adam zorluyor. Kadının ağabeyleri yaptırıyor" diyerek ağladı.