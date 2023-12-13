Karasu sahilinde görülen kıyı erozyonu etkisini arttırdı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde görülen kıyı erozyonu sahildeki yürüyüş yoluna ulaştı.

Kıyı şeridinin 2 kilometrelik kesiminde birkaç yıldır yaşanan erozyon, son aylarda etkisini gösteren şiddetli rüzgar, dalga ve yağışlar sebebiyle ilerledi.

Sahilde "dalgakıran" adı verilen tahkimatların olduğu bölgelerde görülmeyen erozyon, Batı Karadeniz Caddesi üzerindeki işletmelerin bulunduğu alandaki istinat duvarına kadar geldi.

Belediye ekipleri, Sahilpark kesimine kaya parçaları yerleştirerek önleyici çalışma gerçekleştirdi.

Erozyonun yaşandığı kıyı bölgesi dronla görüntülendi.

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