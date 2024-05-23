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        Apartmandaki yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı; o anlar kamerada

         SAKARYA'nınKarasu ilçesinde bir apartmanın 1'inci katında çıkan yangında, binada mahsur kalanlar, itfaiye tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 20:11 Güncelleme: 23.05.2024 - 20:15
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        Apartmandaki yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı; o anlar kamerada
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         SAKARYA’nınKarasu ilçesinde bir apartmanın 1'inci katında çıkan yangında, binada mahsur kalanlar, itfaiye tarafından kurtarıldı. Apartmanın 5’inci katında balkonda mahsur kalan aynı aileden 5 kişi ise itfaiye tarafından sepetli vinç ile kurtarıldı. Kurtarma anları kameraya da yansıdı. 

        Yangın, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı İncilli Mahallesi 620 sokaktaki 5 katlı apartmanın 1’inci katındaki dairede meydana geldi. Emire Ceyran’a ait dairede çıkan yangını fark eden Çevredekiler, durumu itfaiyeye haber verip, binayı terk etti. Dumanla kaplanan binadan çıkamayan birçok kişi ise itfaiye tarafından merdivenlerden tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan da dairelerin kapısını tek tek çalarak kontrol etti. Ancak apartmanın 5’inci katında mahsur kalan aynı aileden 5 kişinin yanına ulaşan ekipler, yoğun duman nedeniyle aileyi çıkaramadı. Ekipler, aileyi hava almaları için dairenin balkonuna çıkardı. Ekipler, balkonda mahsur kalan aynı aileden 5 kişiyi, itfaiyenin sepetli merdiveniyle kurtardı. İtfaiye sepetine bindirilen baba Refik Aydınlı, anne Selma Aydınlı ile 9, 7 ve 5 yaşındaki 3 çocukları bulundukları yerden indirildi. Yangında yaralanan olmadı. Yaşanan panik ve kurtarma anları kameraya da yansıdı. Yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı öğrenilirken, soruşturma sürüyor.

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