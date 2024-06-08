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        Takla atan otomobilin sürücüsü öldü, yanındaki kız arkadaşı ağır yaralı

        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Yavuz İkinci (24) öldü, yanındaki arkadaşı Nazlıcan Demir (18) ise ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 10:29 Güncelleme: 08.06.2024 - 10:35
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        Takla atan otomobilin sürücüsü öldü, yanındaki kız arkadaşı ağır yaralı
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        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Yavuz İkinci (24) öldü, yanındaki arkadaşı Nazlıcan Demir (18) ise ağır yaralandı.

        Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Karasu ilçesi Camitepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kaynarca istikametinden Karasu yönüne giden Yavuz İkinci'nin kontrolünü yitirdiği otomobil takla attı. Araç hurdaya dönerken, kazayı gören sürücülerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Yavuz İkinci yaşamını yitirdi, yanındaki arkadaşı Nazlıcan Demir ise ağır yaralandı. Demir, sağlık görevlileri tarafından sevk edildiği hastanede tedaviye alındı. İtfaiyecilerin araçtan çıkardığı İkinci'nin cansız bedeni, hastane morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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