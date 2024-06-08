Takla atan otomobilin sürücüsü öldü, yanındaki kız arkadaşı ağır yaralı

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Karasu ilçesi Camitepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kaynarca istikametinden Karasu yönüne giden Yavuz İkinci'nin kontrolünü yitirdiği otomobil takla attı. Araç hurdaya dönerken, kazayı gören sürücülerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Yavuz İkinci yaşamını yitirdi, yanındaki arkadaşı Nazlıcan Demir ise ağır yaralandı. Demir, sağlık görevlileri tarafından sevk edildiği hastanede tedaviye alındı. İtfaiyecilerin araçtan çıkardığı İkinci'nin cansız bedeni, hastane morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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