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        Sapanca'da iki farklı olayda 2 kadın ile 1 çocuk tabancayla yaralandı; şüpheli maganda yakalandı

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde 1,5 saat arayla yolda yürüyen bir kadın ile Iraklı anne ve 6 yaşındaki oğlu tabanca ile açılan ateş sonucu vuruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 00:36 Güncelleme: 14.11.2024 - 00:40
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        Sapanca'da iki farklı olayda 2 kadın ile 1 çocuk tabancayla yaralandı; şüpheli maganda yakalandı
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        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde 1,5 saat arayla yolda yürüyen bir kadın ile Iraklı anne ve 6 yaşındaki oğlu tabanca ile açılan ateş sonucu vuruldu. Polisin olayla ilgili yaptığı çalışmada yakalanan şüpheli Gökhan U.’nun (21) ilk ifadesinde yaralanan kişileri tanımadığı ve rastgele ateş açtığını söylediği öğrenildi.

        İlk olay, Sapanca Kapalı Pazar Yeri Otobüs Terminali arkasında, saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Irak uyruklu R.M.Ş.H. (25) adlı kadın, oğlu Y.R.A.A. (6) ile yolda yürüdükleri sırada ateşlenen bir tabancadan çıkan mermiler nedeniyle bacaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve oğlu Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Bu olayın ardından saat 20.30 sıralarında aynı bölgede Z.T. isimli bir kadın da yol kenarında yürürken, kalçasına isabet eden mermiyle yaralandı. Z.T., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası aynı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayda yaralanan 3 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        İlçede 1,5 saat arayla iki silahlı yaralama olayının ardından araştırma başlatan polis ekipleri, bölgede yaptığı incelemede tabancayı ateşleyen şüphelinin Gökhan U. olduğunu tespit etti. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusunda, vurulan kişileri tanımadığını rastgele ateş açtığı tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiğini söylediği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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