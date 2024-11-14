Sapanca'da iki farklı olayda 2 kadın ile 1 çocuk tabancayla yaralandı; şüpheli maganda yakalandı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde 1,5 saat arayla yolda yürüyen bir kadın ile Iraklı anne ve 6 yaşındaki oğlu tabanca ile açılan ateş sonucu vuruldu. Polisin olayla ilgili yaptığı çalışmada yakalanan şüpheli Gökhan U.’nun (21) ilk ifadesinde yaralanan kişileri tanımadığı ve rastgele ateş açtığını söylediği öğrenildi.

İlk olay, Sapanca Kapalı Pazar Yeri Otobüs Terminali arkasında, saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Irak uyruklu R.M.Ş.H. (25) adlı kadın, oğlu Y.R.A.A. (6) ile yolda yürüdükleri sırada ateşlenen bir tabancadan çıkan mermiler nedeniyle bacaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve oğlu Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.