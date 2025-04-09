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        Sakarya'nın yükseklerine kar yağdı, valilik don uyarısı yaptı

        SAKARYA'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu, Akyazı ve Hendek ilçelerinde yaylalar beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 17:35 Güncelleme: 09.04.2025 - 17:40
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        Sakarya'nın yükseklerine kar yağdı, valilik don uyarısı yaptı
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        SAKARYA’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu, Akyazı ve Hendek ilçelerinde yaylalar beyaza büründü. Valilik, soğuk havanın etkili olacağını belirterek, zirai don uyarısında bulundu.

        Sakarya merkezde yağmur etkili olurken yüksek kesimlerine ise kar yağdı. Özellikle Akyazı ilçesine bağlı Güzlek Mahallesi ve Hendek ilçesine bağlı Bakacak Mahallesi kar yağışı sonrası beyaza büründü. Güzlek Mahallesi’ne aracıyla çıkmak isteyen kişi yolda kalınca akrabalarını görüntülü arayarak durumu anlattı. Başka bir vatandaş ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

        VALİLİK ZİRAİ DON UYARISI YAPTI

        Sakarya Valiliği, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla zirai don tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada, "İlimizde devam eden soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle, bugün gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde don tehlikesi bulunmaktadır. Olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek durumlara karşı dikkatli/tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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