        Sakarya Haberleri

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

        Sakarya'nın tarihi simgelerinden olan tarihi çark, restorasyon çalışmasıyla yenilenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 15:59 Güncelleme: 14.12.2025 - 16:03
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
        Sakarya'nın tarihi simgelerinden olan tarihi çark, restorasyon çalışmasıyla yenilenecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Aziz Duran Parkı'nda yer alan tarihi çarkının deformasyona uğrayan kısımlarının restore edilerek, su akışının yeniden sağlanacağı aktarıldı.

        Merdivenler, seyir alanı, ahşap yüzeylerin yenilenmesi ve çarkın mekanizma bakımlarının Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından tamamlanacağını belirtilen açıklamada, çalışma bitirilince çarkın ziyaretçilerini ağırlayacağı kaydedildi.

        - Geyve'de yeni bir içme suyu kaynağı bulundu

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Geyve ilçesinde 132 metre derinlikte kaliteli içme suyu tespit etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, SASKİ tarafından yapılan alternatif su çalışmaları kapsamında Doğantepe Mahallesi'nde 132 metre derinlikte içme suyu kaynağı olduğu belirlendi.

        Laboratuvar testlerini başarıyla geçen su, kaliteli olarak sınıflandırıldı. Sürecin tamamlanmasının ardından saniyede 18 bin litre kaliteli içme suyu abonelere ulaştırılacak.

        - Alemdar, yabancı öğrencilerle bir araya geldi

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Erasmus+ Gençlik Çalışanları Hareketliliği Eğitim Kursu" kapsamında 17 ülkeden kente gelen öğrencilerle buluştu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Gençsen Kulübü Derneği koordinasyonunda yürütülen program kapsamında 17 ülkeden Sakarya'ya gelen 44 kişilik topluluğu ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, barış ve dayanışmanın önemini aktararak, "Savaşların, sömürünün son bulduğu, kadınların ve çocukların hayatını kaybetmediği bir dünya hepimizin ortak hayalidir. Sizlerin bu etkinlikler aracılığıyla ülkelerinize taşıyacağı kardeşlik duygusu, bu hayalin gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

        Gençsen Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hakan Dulkadiroğlu ise misafirperverliklerinden dolayı Alemdar'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

