Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya'nın tarihi simgelerinden olan tarihi çark, restorasyon çalışmasıyla yenilenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Aziz Duran Parkı'nda yer alan tarihi çarkının deformasyona uğrayan kısımlarının restore edilerek, su akışının yeniden sağlanacağı aktarıldı.

Merdivenler, seyir alanı, ahşap yüzeylerin yenilenmesi ve çarkın mekanizma bakımlarının Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından tamamlanacağını belirtilen açıklamada, çalışma bitirilince çarkın ziyaretçilerini ağırlayacağı kaydedildi.

- Geyve'de yeni bir içme suyu kaynağı bulundu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Geyve ilçesinde 132 metre derinlikte kaliteli içme suyu tespit etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, SASKİ tarafından yapılan alternatif su çalışmaları kapsamında Doğantepe Mahallesi'nde 132 metre derinlikte içme suyu kaynağı olduğu belirlendi.

Laboratuvar testlerini başarıyla geçen su, kaliteli olarak sınıflandırıldı. Sürecin tamamlanmasının ardından saniyede 18 bin litre kaliteli içme suyu abonelere ulaştırılacak.