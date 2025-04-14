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        Sakarya'da 1,5 milyon TL değerinde kaçak parfüm ele geçirildi

        SAKARYA'da durdurulan minibüste yapılan aramada 1,5 milyon TL değerinde kaçak parfüm ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 11:42 Güncelleme: 14.04.2025 - 11:45
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        Sakarya'da 1,5 milyon TL değerinde kaçak parfüm ele geçirildi
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        SAKARYA'da durdurulan minibüste yapılan aramada 1,5 milyon TL değerinde kaçak parfüm ele geçirildi.

        Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Serdivan ilçesinde dün akşam gerçekleştirdiği yol kontrol uygulamasında H.G. (49) idaresindeki minibüs durduruldu. Minibüste yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olduğu değerlendirilen çeşitli markalara ait toplam 1110 kaçak parfüm ve 63 kaçak vücut losyonu ele geçirildi. Şüpheli H.G. (49) hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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