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        Sakaryaspor'un yeni başkanı Muhammet Kıratlı oldu

        SAKARYASPOR'da bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda Muhammet Kıratlı başkan seçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 14:06 Güncelleme: 08.06.2025 - 14:10
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        Sakaryaspor'un yeni başkanı Muhammet Kıratlı oldu
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        SAKARYASPOR’da bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda Muhammet Kıratlı başkan seçildi.

        Sakaryaspor’un olağanüstü seçimli genel kurulu, bugün Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Seçime tek aday olarak giren Muhammet Kıratlı, yeşil-siyahlı ekibin 46’ncı başkanı oldu.

        Başkanlık seçiminin ardından açıklamalarda bulunan Muhammet Kıratlı, kulübün başarıya ulaşması için göreve geldiklerini söyledi. Kulübü başarıya nasıl ulaştıracaklarını bildiklerini belirten Muhammet Kıratlı, ”Sakaryaspor’umuz kurulduğu günden beri ülkemize nice isimler kazandırmıştır. Sakaryaspor sadece Sakarya'dan ibaret değildir. Zor zamanlarda görev almaktan hiçbir zaman kaçınmayan Cumhur Genç ve yönetimine şükranlarımı sunuyorum. Sakaryaspor için bugün yeni bir yola çıkarak bu büyük camiayı hak ettiği yerlere ulaştırmak için sorumluluk alan bir kadroyla huzurlarınızdayız. 1965'ten bu yana bu şehrin en büyük markası olan Sakaryaspor'umuzun başarısı için burada olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Kongrenin hemen ardından hep birlikte şehrimizin değeri büyük Sakaryaspor'u daha iyi yerlere ulaştıracağız. Ekonomik anlamda özgür bir Sakaryaspor hedefi hayaliyle çıktığımız bu yolda alt yapımıza önem vererek geçmişte olduğu gibi Sakarya'mızın öz evlatlarını yetiştirerek ülkemize kazandıracağız. Altını özellikle çizerek vurgulamak istediğim diğer husus ise, kurtuluş bu şehrin evlatlarında. Yönetim olarak ne yapıp, nasıl hareket edeceğimizi Sakaryaspor'u daha iyi noktalara nasıl ulaştıracağımızı biliyoruz. Şehrimizin tamamını kucaklayarak futbol aklını önde tutarak bir bütün halinde güzel günler göreceğiz. Sözlerimin sonuna gelirken göreve geldiği günden itibaren Sakaryaspor'u bir an bile yalnız bırakmayan Sayın Valimize, Büyükşehir Başkanımız Yusuf Alemdar'a şükranlarımı sunuyorum. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) başta olmak üzere güçlü bir Sakaryaspor için sorumluluk alan destek olan tüm sivil toplum kuruluşlarımızın yönetici ve üyelerine teşekkür ediyorum. Buradan Sakaryaspor'un başarısı için bir nehir gibi şehir gibi takımının yanında olan Tatangalar'a sesleniyorum. İyi gününde de kötü gününde de Sakaryaspor'a destek olalım. Şanlı Sakaryaspor'umuza tribünlerden güç katalım. Olağanüstü genel kurulun hem camiamız hem de şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

        YENİ YÖNETİM KURULU BELLİ OLDU

        Yeşil siyahlı kulübün 46’ncı başkanı seçilen Kıratlı’nın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

        “Rahmi Şengül, Orhan Şeşen, Ekrem Seçgin, Fatih Aygün, Fatih Duman, Halil Boğaçayır, Ensar Ekşi, Günay Yücel, Nizamettin Sarı, Fırat Gözcan, Hasan Genç, Kürşat Ergezen, Mesut Büyükarslan, Hüseyin Haldızoğlu, Kenan Demir, Yusuf Aksa, Hayrettin Karaaslan, Anış Çalışkan, Sinan Panta, Serdar Şengöz, Faruk Parlak, Muhammet Arabacı, Resul Uzunoğlu, Mehmet Yaşar Demirel, Murat Filizfidanoğlu.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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